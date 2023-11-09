انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر التجمع الأكبر بين البلدين



حسن شحاتة: انعقاد فعاليات الأسبوع على مدار 14 عاماً متواصلة يعكس العلاقات الأخوية والراسخة سها جندي: العلاقات بين مصر والكويت تاريخية.. ونتطلع لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية

القاهرة ـ ناهد إمامشهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء أول من أمس انطلاق فعاليات «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر»، والذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر»، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، بتنظيم من سفارتنا بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض. وافتتح فعاليات الأسبوع وزير العمل المصري حسن شحاتة، بالنيابة عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وبحضور الوزير المفوض بسفارتنا في القاهرة مشاري النيباري، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد بهبهاني، وبحضور وزير المالية المصري د.محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، وعدد من السفراء ومساعدي الوزراء والفنانين.تعزيز العلاقات الاقتصاديةوخلال الافتتاح، قال وزير العمل المصري حسن شحاتة إن «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر» يعتبر أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن انعقاده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، على مدار 14 عاما متواصلة، يعكس العلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين.وأضاف «يؤكد استمرار انعقاد فعليات الأسبوع الكويتي في مصر حرص البلدين على الاستمرار بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، في ظل مناخ استثماري ممتاز ومستقر، وطفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة، تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي».وأوضح أن حرص البلدين على انتظام وانعقاد هذه الفعالية الكبيرة بشكل سنوي بمشاركة ممثلين عن قطاعات تنموية مختلفة لا يدعم زيادة حجم التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فقط، لكنه أيضا امتداد طبيعي بين بلدين شقيقين، تعد العلاقات بينهما نموذجا يحتذى في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم، بما تتميز به من تفاهم واتفاق في معظم القضايا المطروحة.وشدد الوزير على أن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وشقيقه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تمثل ركيزة أساسية لتعزيز ونجاح هذا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.متانة العلاقاتمن جانبها، أكدت وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي متانة العلاقة بين البلدين، وأن الأسبوع المصري ـ الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات، مثمنة جهود التعاون بين الأشقاء لتحقيق التنمية المستدامة.وتابعت جندي أن «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر» يأتي في ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة في التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وهناك الكثير من المحطات التي تعاون فيها البلدان الشقيقان، ومازالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثابة لبناء المستقبل، مشيدة بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة. وأكدت الوزيرة أن الأسبوع الكويتي في مصر يمثل جسرا يحمل رياح الخير لكلا البلدين بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، ونتطلع للمزيد من التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية وانعكاسا لآفاق مستقبل العلاقات بين البلدين.وتشارك وزارة الهجرة في المعرض بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، ومبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، والمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، وعرض لمختلف المحفزات والميزات التي تم تقديمها للجاليات المصرية حول العالم خلال عام وأكثر.مشاركات واسعةجدير بالذكر أن «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر» يشهد مشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات، منها وزارتا النفط والدفاع في الكويت، وجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية، ومكتب الشهيد، والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والبنك الأهلي الكويتي، وفريق إكسبو للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، وجامعة الدول العربية.ومن مصر يشارك كل من: وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة تجارة القاهرة، ومحافظة جنوب سيناء، والهيئة العامة للاستعلامات، وغيرها من المؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات في كلا البلدين وذلك في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.