عمومية وربة غير العادية أقرت تعديل بعض بنود النظام الأساسي وعقد التأسيس



حمد الساير: نشيد بدور الجهات الرقابية والأجهزة الحكومية الإيجابي والفعال في مساندة البنك شاهين الغانم: «وربة» استطاع خلال الأعوام الماضية ترسيخ مكانته بالقطاع المصرفي الكويتي

عقد بنك وربة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت في تمام الساعة 12:30 ظهرا أمس في برج الراية والكائن في منطقة الشرق، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير والرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم ومساهمي البنك.وقد تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تضمن طلب الموافقة على تعديل في بعض بنود النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك هذا، وقد وافقت الجمعية العامة على أبرز بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها في الاجتماع.وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير بدور الجهات الرقابية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة على دورهم الإيجابي والفعال في مساندة البنك، وكذلك أبدى شكره وتقديره للعملاء والمساهمين على ثقتهم في بنك وربة.من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، عن اعتزاز بنك وربة بثقة مساهميه، واعداً بمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، لاسيما أن البنك قد استطاع خلال الأعوام الماضية ترسيخ مكانته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي وتقديم خدمات متطورة للعملاء لتلبية احتياجاتهم ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات المصرفية للمرحلة المقبلة.جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.