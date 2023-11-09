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307 تريليونات دولار الدين العالمي هل نقترب من أزمة جديدة؟

11/9/2023 4:03:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، بالتزامن مع الارتفاع القياسي للديون والتوقعات باستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية في إعادة القلق بشأن حدوث أزمة مالية إلى صدارة المشهد العالمي مجددا.
ووصل الدين العالمي لمستوى قياسي جديد عند 307 تريليونات دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث سجل الدين العالمي ارتفاعا بنحو 10 تريليونات دولار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمستويات الربع الثاني من العام الماضي عند 297.2 تريليون دولار.
ووصل الدين في الأسواق المتقدمة إلى 207 تريليونات دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 7.6 تريليونات دولار على أساس سنوي.
وجاءت 80% من الزيادة في قيمة الدين العالمي من الاقتصادات المتقدمة، حيث قادت الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وتيرة الصعود، بينما تركزت زيادة الديون في الأسواق الناشئة في دول الصين والهند والبرازيل.
وبلغت ديون الأسواق الناشئة 100 تريليون دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، صعودا من 97.8 تريليون دولار في الفترة نفسها من 2022.
وتعتبر مستويات الدين العالمي الحالية أعلى بنحو 100 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عقد مضى.
وعاود معدل الدين العالمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اتجاهه الصاعد في الربعين الأول والثاني من هذا العام، بعد أن تراجع لمدة 7 فصول متتالية، كما وصل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 336% مقابل 334% في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال كلاوديو بوريو رئيس الإدارة النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية إنه على المدى الطويل، تشكل مسارات الديون الحكومية أكبر تهديد على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتسبب الصعود السريع والقوي لمعدلات التضخم حول العالم في التراجع الحاد لمعدل الدين إلى الناتج المحلي العالمي في العامين الماضيين، كما سمح تسارع التضخم للحكومات العالمية والشركات بخفض التزاماتها بالعملات المحلية عبر مستويات التضخم المرتفعة.
لكن تباطؤ صعود الأجور وضغوط الأسعار ساهم في عودة الاتجاه الصاعد لمعدل الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع معدل الدين إلى الناتج المحلي العالمي أعلى 337% بحلول نهاية العام الحالي.
كما رفعت حكومات بعض الدول إنفاقها للمساعدة في دعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وساهم العجز المالي الكبير في إبقاء مستويات الدين العام عند مستويات مرتفعة، مع اتجاه الكثير من الحكومات لدعم النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ارتفاع العجز وعبء الديون، تسبب رفع البنوك المركزية العالمية لمعدلات الفائدة بشكل حاد في العامين الماضيين في رفع تكلفة الاقتراض وزيادة العجز.
وقالت صوفيا دروسوس الاقتصادية في صندوق التحوط «بوينت 72 أسيت مانجمنت» إن ارتفاع احتياجات التمويل وإنهاء الدعم من جانب البنوك المركزية يزيدان من عدم اليقين بشأن التسعير للمستثمرين.
وتشهد العديد من الاقتصادات المتقدمة مخاطر متصاعدة متعلقة بحجم العجز المالي وارتفاع عبء الديون، ويعتقد راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوسيتس» أن الولايات المتحدة ستشهد أزمة الديون، بفعل الوضع المالي الخطير، وارتفعت مدفوعات الفائدة السنوية على الديون الحكومية الأميركية إلى أكثر من تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.
وتضاعف حجم مدفوعات فوائد الديون الحكومية الأميركية خلال الأشهر الـ 19 الماضية، مع رفع معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي من صفر في مارس 2022 إلى نطاق 5.25% و5.5% حاليا.
ويتسبب ارتفاع فوائد الديون في زيادة عجز الموازنة الأميركية، والذي وصل في العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي إلى 1.7 تريليون دولار، بزيادة 23% عن العام المالي السابق له، اقتربت الولايات المتحدة مؤخرا من حافة التعثر عن سداد الديون، بسبب الخلافات السياسية في الكونغرس، ومع استمرار صعود الدين الوطني إلى 33.7 تريليون دولار.
وقد خفضت وكالة «فيتش» في شهر أغسطس الماضي تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، بفعل تدهور المالية العامة وارتفاع عبء الديون.

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