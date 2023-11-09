12 3 مليون دينار أرباح الصالحية العقارية في 9 أشهر



غازي النفيسي: النتائج تؤكد نجاح إستراتيجية الشركة بالتركيز على الأنشطة والأغراض الرئيسية امتلاك أصول جيدة مدرة للدخل بالداخل والخارج ينعكس بالتحسن المستمر للإيرادات التشغيلية



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بمبلغ 12.27 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد بلغت 22 فلسا، وذلك بالمقارنة مع صافي ربح 12.25 مليون دينار وربحية سهم 22 فلسا عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 عن ارتفاع في إجمالي موجودات الشركة إلى مبلغ 437 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بزيادة قدرها 16% لتبلغ 30.3 مليون دينار، وارتفع صافي الربح التشغيلي إلى 22.9 مليون دينار بزيادة بلغت 18%، وزادت حقوق الملكية بنسبة 9% إلى مبلغ 175.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 160.9 مليون دينار عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، أن تلك النتائج تؤكد نجاح استراتيجية الشركة في التركيز على الأنشطة والأغراض الرئيسية التي تأسست عليها، بالعمل في مجال الاستثمار العقاري وامتلاك أصول جيدة مدرة للدخل بالداخل والخارج، وذلك ما ينعكس بالتحسن المستمر في حجم الإيرادات التشغيلية وتنامي حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

ثم عرج النفيسي إلى آخر التجديدات التي تجريها الشركة على مجمع الصالحية، حيث تم الانتهاء من بعض تلك التجديدات بافتتاح امتداد الدور الأرضي من مجمع الصالحية إلى مدخل رئيسي جديد على شارع عبدالعزيز حمد الصقر مقابل مجمع المثنى.

وأوضح النفيسي أن ذلك الافتتاح الجزئي للتجديدات قد فتح آفاقا جديدة لزوار المجمع إلى مساحات جديدة تشغلها عدد من أهم العلامات التجارية العالمية الراقية، علاوة على تجديد كامل للواجهات الخارجية لمجمع الصالحية التجاري وفندق جي دبليو ماريوت.