ميزان تحقق 8 1 ملايين دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

محمد الوزان: النتائج القوية تعكس مرونة نموذج عمل الشركة وسرعتها في التكيف مع التغيرات بالأسواق

أعلنت شركة ميزان القابضة، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت الشركة قفزة في الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 224% لتسجل 8.1 ملايين دينار، وذلك بسبب تحسن إجمالي هامش الربح.كما أوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات بلغت 205.5 ملايين دينار بارتفاع نسبته 5.7%، كما بلغت الأرباح التشغيلية مستوى 13.4 مليون دينار بارتفاع 451%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19.9 مليون دينار بارتفاع 539%.وفيما يخص نتائج الربع الثالث من العام الحالي، فقد حققت الشركة قفزة في صافي الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 126% لتبلغ 2.2 مليون دينار، وبلغت الإيرادات 65.2 مليون دينار بارتفاع 7.6%، وبلغت الأرباح التشغيلية 3.9 ملايين دينار بارتفاع 152%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 6 ملايين دينار بارتفاع 216%.وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «قدمت شركة ميزان القابضة نتائج قوية للربع الثالث، وهذا يعكس مرونة نموذج عمل الشركة وسرعتها في التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق التي تعمل فيها. الإدارة مستمرة في مراقبة التطورات في الأسواق التي نعمل بها، والكثير من هذه التطورات إيجابية. أداء الشركة في السنوات الأخيرة يؤكد توافق استراتيجية الشركة مع مصالح المساهمين على المدى الطويل».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «رغم التحديات الحالية في الأسواق، تبقى ميزان ملتزمة بشكل تام بتحقيق نمو في الإيرادات وتحسين هوامش الربح. وكانت إدارة المنتجات والقنوات الفعالة قد حققت نتائج إيجابية، ونحن مستمرون في التركيز على تقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين وسنواصل تطوير عمليات الشركة للحفاظ على هذا الزخم وتنميته».وفي نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد حققت المجموعة بمجال الأغذية إيرادات بقيمة 134.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وشكل إيراد مجال الأغذية 65.3% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 52.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 7.4% والخدمات الغذائية 5%.وفي قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية، ارتفع إيراد القطاع بنسبة 7.5% مدفوعا بنمو القطاع الملحوظ في الكويت على وجه الخصوص، وفي قطاع التجهيزات الغذائية، انخفض إيراد القطاع بنسبة 26%، حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع في الكويت متأثرة بتوقف العقود غير المربحة، وبالمقابل ارتفع إيراد قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 7%.وفي مجال غير الأغذية، بلغت الإيرادات 71.2 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 34.7% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 32.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.3% من إجمالي إيرادات المجموعة. وقد حقق قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية ارتفاعا بإيراداته بنسبة 13.5%، حيث تحسن أداء القطاع بعد إعادة توريد الأدوية إلى السوق السعودي، وارتفع إيراد قطاع الصناعات بنسبة 2.5%.