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كيبكو تعين سامر عبوشي نائب رئيس أول للمجموعة بقطاع الاستثمار

11/9/2023 4:03:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن تعيين سامر عبوشي في منصب نائب رئيس أول للمجموعة - قطاع الاستثمار، حيث يمتلك خبرة تصل إلى 20 عاما في القطاعين المالي والاستثمارات المصرفية، ليسهم بشكل كبير في تطوير محفظة شركة المشاريع في القطاعين المالي والعقاري.
وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «يسعدنا انضمام سامر إلى فريق الاستثمار في شركة المشاريع. إن الخبرة التي يتمتع بها في قطاع الاستثمارات المصرفية في السوقين المحلي والإقليمي ستشكل إضافة مهمة للإدارة التنفيذية في الشركة».
من جانبه، قال عبوشي: «يسعدني الانضمام إلى شركة مشاريع الكويت وأتطلع للعمل مع الرئيس التنفيذي للمجموعـــة والإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة».
وينضم عبوشي إلى شركة المشاريع قادما من بنك الخليج، حيث تولى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية، وبدأ عبوشي حياته المهنية في شركة إرنست آند يونغ، ثم انضم إلى شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، وكان آخر منصب تقلده هو نائب رئيس أول للخدمات المصرفية الاستثمارية.
ويحمل عبوشي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.

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