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قطاع الشحن العالمي يواجه المزيد من الضغوط مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في 2024

11/9/2023 4:03:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن تستمر الظروف الاقتصادية الصعبة بالضغط على قطاع الشحن عالميا خلال عام 2024، بعد أن شهدت الصناعة ركودا خلال هذا العام.
ووفقا لمسح أجرته «CNBC» الأميركية، يعد ارتفاع المخزونات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي من الأسباب وراء تلك التوقعات السلبية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «OL USA» آلان باير، الذي شارك في الاستطلاع وراجعه، لـ «CNBC» إن النتائج تشير إلى أن سوق الشحن لن يشهد نموا يذكر خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعني احتمالية إما استقرار الأسعار أو انخفاضها، ويأمل أن ترتفع الأحجام في النصف الثاني من عام 2024.
وأضاف: بدون المزيد من حركة الشحن، سيستمر عام 2024، وربما عام 2025، في رؤية أسعار منخفضة مع تفوق السعة على الطلب.
وتحصل شركات النقل بالشاحنات على أموال مقابل كل حمولة، وبالتالي فإن التوقعات السلبية للطلبات تشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات في موسم العطلات المقبل. وانقسم المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجيستية حول أسعار الشحن LTL (أقل من حمولة شاحنة) للربع الأول، حيث توقع نصفهم ارتفاعا بنسبة 5% بينما توقع النصف الآخر أن تظل الأسعار دون تغيير أو أنها قد تنخفض بمقدار يصل إلى 15%.
ويعتقد الأغلبية أن أسعار حمولات الشاحنات الكاملة لن تتغير أو تنخفض، في حين يتوقع 33% أن ترتفع الأسعار بشكل هامشي بنسبة 5%.
وتم إجراء استطلاع «CNBC» في الفترة من 21 أكتوبر إلى 31 أكتوبر ويضم آراء المديرين التنفيذيين للخدمات اللوجستية الذين يديرون طلبات تصنيع الشحن والنقل.
وكان ركود الشحن صعبا على الصناعة وعلى الشركات التي لم تكن متنوعة بما يكفي لتحمل فترات صعبة كهذه، مما أدى إلى إغلاق شركات مثل شركة النقل بالشاحنات الناشئة المدعومة من جيف بيزوس.
ووفقا لشركة «Tank Transport»، أدى ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار الشحن إلى إغلاق ما مجموعه 31 ألفا و278 شركة نقل بالشاحنات أو تحويل خدماتها إلى أساطيل أكبر.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «Uber Freight» مؤخرا لـ «CNBC» بأنه ستكون هناك «نقطة تحول جديدة» في صناعة الشحن مع عدم قدرة نماذج الأعمال الأقل تنوعا على العمل على أساس فعال من حيث التكلفة.
ووجد الاستطلاع أن هناك توقعات مماثلة للطلبات المحيطة بالعام الجديد، حيث لا يتوقع غالبية المشاركين (67%) زيادة في الطلب. نتيجة لإغلاق الصين لغالبية عمليات التصنيع خلال العام القمري الجديد، بدأت شركات الشحن في تقديم طلباتها الآن للحصول على منتجاتها قبل أي إغلاقات أو تباطؤ في التوظيف لتجنب التأخير. المنتجات التي تأتي عادة خلال هذا الوقت هي منتجات الربيع والصيف.
ويظهر الاستطلاع توقعات بحدوث تحول طفيف في حجم الشحن في النصف الثاني من عام 2024.
ويعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن أسعار الشحن البحري للربعين الأول والثاني لن تتغير أو تنخفض، بعد عام 2023 الذي ارتفعت فيه الأسعار بنسبة تصل إلى 50%. وبالنظر إلى الشحن الجوي، تتوقع الأغلبية أن تظل الأسعار دون تغيير وتنخفض من 10% إلى 20%.

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