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1 2 مليون دينار أرباح طفل المستقبل في 9 أشهر

11/9/2023 4:03:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) محمد النوري أن الشركة أنهت الربع الثالث من العام الحالي بتحسن مالي وتشغيلي ملحوظ مواصلة تحقيق نتائج جيدة، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.2 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، وذلك بواقع 10.86 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 13%.
كما أظهرت النتائج استمرار قوة الشركة، مع نمو في الأرباح التشغيلية المحققة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ صافى الإيرادات التشغيلية 6.5 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالإيرادات التشغيلية 5.7 ملايين دينار أي بنسبة زيادة بلغت 13%.
وأفاد النوري بأن السبب في ذلك توجه الشركة والتخطيط لنظرة مستقبلية، وستواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.
وأضاف ان التوقعات تتجه إلى زيادة في الإيرادات التشغيلية في الفترات المقبلة وكذلك الأرباح. وتقدم النوري بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين على الدعم والثقة التي تتلقاها الشركة منهم.

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