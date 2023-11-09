زين السعودية تقفز بأرباح الربع الثالث 234% إلى 285 مليون ريال



بدر الخرافي: إيرادات «زين السعودية» الفصلية تتخطى 2.5 مليار ريال.. الأعلى بتاريخها

الشركة تواصل النمو في الخدمات الرقمية وحلول قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ترقية الشركة لتصنيف «A» ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

سجلت شركة «زين» السعودية إيرادات قياسية عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الجارية، إذ تخطت الإيرادات الفصلية 2.5 مليار ريال (673 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بإيرادات فترة الربع الثالث من العام الماضي.وأعلنت الشركة أن أرباحها الفصلية قفزت بنسبة 234% لتصل إلى نحو 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبينة أن هذه النتائج الفصلية عكست المكاسب المحققة من صفقة بيع البنية التحتية للأبراج عن هذه الفترة، التي بلغت 139 مليون ريال (37 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام 2023، كجزء من إجمالي الأثر المالي للصفقة التي توقعت الشركة أن يبلغ 1.1 مليار ريال سعودي (293 مليون دولار) على امتداد مرحلة نقل ملكية الأبراج البالغة 18 شهرا.وكشفت «زين السعودية» عن أن النتائج المالية القوية تعكس خطط نمو عملياتها، تحديدا في «قطاع الأعمال» الذي شهد إقبالا عاليا على الخدمات والحلول التي يقدمها في مجالات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النمو في إيرادات حلول وخدمات الجيل الخامس (5G)، إذ تسجل الشركة نموا تصاعديا في خدمات الأفراد، وارتفاعا في الطلب على خدمات منصة «ياقوت» الرقمية، وحلول التمويل المصغر لشركة «تمام للتمويل» ذراع «زين السعودية» في قطاع التكنولوجيا المالية.وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين» السعودية بدر ناصر الخرافي «أظهرت النتائج المالية القوية التي تحققها شركة زين السعودية استمرار عملياتها في تحقيق نتائج قياسية على مستوى الإيرادات، إذ حققت الشركة أعلى إيرادات فصلية منذ تاريخ تأسيسها».وأوضح الخرافي: «تبرز مؤشرات النمو لعمليات الشركة متانة الإستراتيجية التشغيلية والمالية، التي ترتكز على الفرص التي تقدمها مجالات الابتكار والاستثمارات الموجهة نحو تعظيم الأثر التقني والاقتصادي والاجتماعي، بشكل يعزز منظومة الشركة المتكاملة لخدمات الجيل الخامس (5G)، خصوصا في حلول وخدمات الـ B2B (قطاع الأعمال)».وبين قائلا: «تحرص شركة زين السعودية على تطبيق الكفاءة التشغيلية والمالية، وتحقيق استدامة الابتكار والأثر الإيجابي الذي تحققه في المملكة لكافة عملائها وشركائها، إذ تحرص «زين» دوما على أن تكون من المؤسسات التي تساهم بشكل حقيقي في مسيرة التحول الرقمي الشامل وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030».وأشار الخرافي إلى أن عمليات الشركة تواكب وتيرة الأعمال وفرص النمو المتزايدة على الخدمات والحلول الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال، عن طريق دمج الابتكار بالاستدامة والاستثمار لتقديم أفضل التجارب الرقمية في قطاعات الاتصالات والتقنية المالية والترفيه الرقمي والحوسبة السحابية.وتواصل شركة زين السعودية تعزيز المكتسبات الرقمية على مستوى المملكة، أبرزها السبق التقني الذي حققته بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية، وتواصل الشركة أيضا تعزيز مساهماتها في توطين القطاع، من خلال عدد من الشراكات والتحالفات الإستراتيجية، أبرزها شراكتها مع شركة الرواد للأنظمة، الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الدوائر الإلكترونية، بهدف توطين المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء.تجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية تصنيف «زين السعودية» إلى تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index)، وتعكس هذه الترقية أهمية المبادرات والبرامج التي نفذتها «زين السعودية» في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفاعلة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية، أيضا تحرص الشركة على تعميم هذه الثقافة، من خلال مؤشرات أداء واضحة ضمن كل إداراتها وأقسامها وعلى جميع المستويات.