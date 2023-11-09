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الأهلي شارك في مؤتمر القيادة بالخدمات المصرفية الرقمية

11/9/2023 4:03:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك البنك الأهلي الكويتي في المؤتمر الذي أقامته شركة سويفت العالمية بشعار «القيادة في الخدمات المصرفية الرقمية» في فندق فورسيزونز الكويت، ضمن إطار التزامه المتواصل بتلبية احتياجات العملاء، ومواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وابتكار خدمات رقمية جديدة تعزز مكانته التنافسية وترفع ثقة العملاء به.
وتحدث عبدالله القطان المدير التنفيذي في إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي في إحدى جلسات المؤتمر، مسلطا الضوء على أبرز التطورات التي يشهدها البنك على مستوى عملياته، وابتكاره المتواصل للخدمات والحلول الرقمية التي تواكب التغير المستمر في احتياجات العملاء، وحرصه على عقد شراكات مع أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة لتعزيز عملياته التشغيلية بما يسهم في تطوير الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها باستمرار. وتعليقا على المشاركة في الفعالية، قال محمد البلوشي مدير عام إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي: تساعدنا المشاركة في مثل هذه الفعاليات بالتعرف على أحدث التطورات في حلول الدفع الرقمي، وتجمعنا مع الخبراء من الشركات العالمية لمناقشة أبرز التحديات في القطاع المصرفي، والحلول التي ينبغي توفيرها للحصول على رضا العملاء.
وأضاف: نهتم بالاستثمار المتواصل في التحول الرقمي، ومواكبة الاتجاهات السائدة في القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية، وتعد الخدمات الرقمية في صلب إستراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير خدماتنا المقدمة للعملاء من جميع الفئات.
ونوه البلوشي إلى طرح البنك حلول «سويفت غو» لتتبع المدفوعات منذ البداية حتى وصولها إلى المستفيد الأخير منها مما يعزز ثقة العملاء بإجراء العمليات عن طريق خدماته الرقمية، جنبا إلى جنب مع توفير العديد من الحلول الخاصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية في شركاتهم. وأوضح أنه سيتم توفير خدمات «سويفت غو» للتحويلات على صعيد مجموعة البنك الأهلي الكويتي بالكامل في الفترة المقبلة، لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء الراغبين في إجراء تحويلات منخفضة القيمة في الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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