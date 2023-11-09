صندوق خليجى يستثمر 200 مليون دولار بالشراكة مع ((الرفاعى للصلب))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الرفاعى)): حصة الصندوق 50% والاستثمارات لرفع إنتاج الشركة إلى نصف مليون طن حديد تسليح
تسعى مجموعة شركات ((الرفاعى للصلب)) للدخول فى شراكة مع صندوق استثمارات سعودى إماراتى لتوسيع إنتاج الشركة من حديد التسليح وتأسيس مصنع لإنتاج البليت.
وقال هشام الرفاعى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة))، إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئى، وسيتم توقيع العقود النهائية منتصف الشهر الحالى فى دبى.
أضاف أنه بموجب الاتفاق سيستثمر الصندوق الخليجى 200 مليون دولار، تستخدم فى زيادة إنتاج مصنع الدرفلة الحالى إلى نصف مليون طن من حديد التسليح، وإنشاء مصنع للبليت فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إنه بمجرد توقيع الاتفاق النهائى بين الطرفين ستطلب الشركة رخصة بليت فى السويس لاستخدامه فى القطاعات وحديد التسليح.
وكشف أن حصة الجانب الخليجى ستكون 50% مقابل الاستثمارات التى سيتم ضخها.
أضاف أن المجموعة تستهدف توسيع أعمالها من خلال تعميق الإنتاج الصناعى فى قطاع الصلب، من خلال إنشاء مصانع لصهر الخام الأولى للصلب من ((أيرون أور))، بالإضافة إلى الخردة، ومن ثم إنتاج وصب البليت الخاص بمنتجات التسليح والقطاعات.
ذكر أن التوسعات تستهدف التصدير بالكامل، وتضم إنشاء خطين جديدين بمصنع خام الحديد المخصص لإنتاج ((البليت)) بطاقة إنتاجية تصل إلى مليونى طن سنويًا.
لفت إلى أن أزمة العملة الصعبة أثرت على واردات الشركة من البليت اللازم لدرفلة حديد التسليح، ليتراجع حجم الإنتاج إلى 200 ألف طن سنويًا، بينما الشركة لديها القدرة على إنتاج 500 ألف طن سنويًا.
أشار إلى أن الشراكة تمت بعد دراسة تقييمات للشركة والتوسعات الجديدة بدأت من 2019، وأجرتها شركة استشارات ((برايس ووتر هاوس)).
كتبت .. مريم الرميحى
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