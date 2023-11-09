صندوق خليجى يستثمر 200 مليون دولار بالشراكة مع ((الرفاعى للصلب))





تسعى مجموعة شركات ((الرفاعى للصلب)) للدخول فى شراكة مع صندوق استثمارات سعودى إماراتى لتوسيع إنتاج الشركة من حديد التسليح وتأسيس مصنع لإنتاج البليت.

وقال هشام الرفاعى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ((البورصة))، إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئى، وسيتم توقيع العقود النهائية منتصف الشهر الحالى فى دبى.

أضاف أنه بموجب الاتفاق سيستثمر الصندوق الخليجى 200 مليون دولار، تستخدم فى زيادة إنتاج مصنع الدرفلة الحالى إلى نصف مليون طن من حديد التسليح، وإنشاء مصنع للبليت فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال إنه بمجرد توقيع الاتفاق النهائى بين الطرفين ستطلب الشركة رخصة بليت فى السويس لاستخدامه فى القطاعات وحديد التسليح.

وكشف أن حصة الجانب الخليجى ستكون 50% مقابل الاستثمارات التى سيتم ضخها.

أضاف أن المجموعة تستهدف توسيع أعمالها من خلال تعميق الإنتاج الصناعى فى قطاع الصلب، من خلال إنشاء مصانع لصهر الخام الأولى للصلب من ((أيرون أور))، بالإضافة إلى الخردة، ومن ثم إنتاج وصب البليت الخاص بمنتجات التسليح والقطاعات.

ذكر أن التوسعات تستهدف التصدير بالكامل، وتضم إنشاء خطين جديدين بمصنع خام الحديد المخصص لإنتاج ((البليت)) بطاقة إنتاجية تصل إلى مليونى طن سنويًا.

لفت إلى أن أزمة العملة الصعبة أثرت على واردات الشركة من البليت اللازم لدرفلة حديد التسليح، ليتراجع حجم الإنتاج إلى 200 ألف طن سنويًا، بينما الشركة لديها القدرة على إنتاج 500 ألف طن سنويًا.

أشار إلى أن الشراكة تمت بعد دراسة تقييمات للشركة والتوسعات الجديدة بدأت من 2019، وأجرتها شركة استشارات ((برايس ووتر هاوس)).

كتبت .. مريم الرميحى