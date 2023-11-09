مؤتمر التطوير العقارى السابع ينطلق الأحد باستضافة أكثر من 20 متحدثًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر التطوير العقارى The 7th Real Estate Debate 2023، والذى تنظمه شركة“المال جى تى إم” تحت عنوان ((توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس))، ويعقد هذا العام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة أكثر من 20 متحدثًا.

المؤتمر المقرر انعقاده فى فندق سميراميس إنتركونتننتال القاهرة، سيتضمن عدة جلسات متخصصة تتناول مختلف تفاصيل السوق العقارية محليًا، بخلاف استعراض أسباب توجه بعض المطورين لاختراق أسواق مجاورة وإقليمية على رأسها السعودية.

وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، الأمين العام للمؤتمر، إن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية نجاح المطورين العقاريين فى تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، كما لعبت دورا مهما فى مساندة الحكومة فى تنمية وتطوير المدن الجديدة.

وأضاف:“هذه الظاهرة كانت لافتة للأنظار بحميع الأسواق، والتى أدت للحديث والتحركات الفعلية لنقل تلك التجربة خارجيًا، والتى أرى أنها مهمة للغاية باعتبارها إحدى أدوات تصدير العقار”.

وأكد أن توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية، وبالتالى تتم إعادة توظيف تلك العوائد فى ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، متابعا:“لذلك نحن نتطلع إلى دعم ومساندة الدولة للمطورين لضمان نجاحهم فى نقل التجربة المصرية للأسواق الخارجية”.

أما المهندس فتح الله فوزى، أمين عام مؤتمر التطوير العقارى السابع، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، فقد قال إن القطاع العقارى يعد الأبرز فى السوق المحلية، والذى شهد ضخ استثمارات ضخمة للغاية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لافتة فى مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات داخلية وخارجية، والتى بدورها أثرت بشكل كبير على خطط المطورين بجانب الملاءة المالية والقوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن الحوار القطاعى بمثابة الرهان الحقيقى لدعم ومساندة الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للاستثمارات.

وأضاف:“الشركات بحاجة ملحّة للحصول على دعم حقيقى من القطاع المصرفي، بخلاف ابتكار آليات استثمارية جديدة منها البورصة العقارية والصناديق المتخصصة، علاوة على قدرة السوق على جذب مزيد من اللاعبين الأجانب مستقبلاً للعمل فى القاهرة أو المناطق الساحلية، وهو ما سنحاول استعراضه فى المؤتمر العقارى السابع لجريدة“المال”.

المؤتمر سيضم عدة جلسات متخصصة، أولاها لمناقشة بيئة العمل الحالية فى قطاع العقارات المصري، والتى سيتحدث فيها كل من المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكذلك المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للتنمية والاستثمار.

الجلسة الثانية ستركز على استعراض تجارب فعلية لتوسع شركات محلية فى أسواق خارجية، ومن أبرز المتحدثين، الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، وأحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، وبدير رزق الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقاري، وأحمد زكى الرئيس التنفيذى الشريك المؤسس لشركة The board consulting للاستشارات.

أما الجلسة الثالثة فعنوانها“جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية” والتى سيحضرها كل من المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذى لشركة سكوب العقارية، وكامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لشركة إنفرجن للاستشارات، وأحمد فكرى رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وأيمن سامى مدير مكتب جيه إل إل للاستشارات، والدكتور حميد الرجوى رئيس شركة نيو إيفنت للتطوير.

وفى محاولة لمساندة شريحة مهمة من المطورين، سيكون هناك جلسة متخصصة لاستعراض موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وستضم قائمة المتحدثين كلا من محمد سالم رئيس شركة عنوان للتنمية، والمهندس أحمد الشناوى الرئيس التنفيذى لشركة أدفا العقارية، والمهندس محمد أنور الرئيس التنفيذى لشركة توريك للتطوير العقاري، ووليد مرسى رئيس مكتب دى سى آى بس للاستشارات، ومحمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري.