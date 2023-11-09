العاصمة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع بحوث الإسكان والبناء - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لتقديم الدعم الفنى للشركة فى عدة مجالات منها مراجعة المشروعات المقدمة طبقا لأكواد الأمن والسلامة والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وإعداد دراسات هندسة القيمة للتصميمات المقدمة للشركة.
كما ينص البروتوكول على التعاون فيما يخص القيام بالأعمال الاستشارية لتصميم عدد من المشروعات الخاصة بشركة العاصمة، والقيام بالإشراف على التنفيذ لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية.
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