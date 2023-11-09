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العاصمة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع بحوث الإسكان والبناء - جريدة البورصة

11/9/2023 4:02:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لتقديم الدعم الفنى للشركة فى عدة مجالات منها مراجعة المشروعات المقدمة طبقا لأكواد الأمن والسلامة والاشتراطات البنائية والتخطيطية، وإعداد دراسات هندسة القيمة للتصميمات المقدمة للشركة.

كما ينص البروتوكول على التعاون فيما يخص القيام بالأعمال الاستشارية لتصميم عدد من المشروعات الخاصة بشركة العاصمة، والقيام بالإشراف على التنفيذ لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

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