مدينة مصر تربح 1.35 مليار جنيه خلال 9 أشهر بنمو 153% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بنسبة 153% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.35 مليار جنيه، مقارنة بربح 534.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.62 مليار جنيه، مقابل مبيعات 3.08 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت نفت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تلقيها أي خطابات بشأن نية الصندوق السيادي السعودي الاستحواذ على الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان ( السيادي السعودي يعلن نيته الاستحواذ علي مدينة مصر للاسكان والتعمير بسعر استرشادي يتراوح بين 4.30 و 4.60 جنيه للسهم”.
وكانت توقعت شركة“مدينة مصر” للتطوير العقارى، أن تتخطى مبيعاتها 20 مليار جنيه، لأول مرة فى تاريخها منذ إنشاء الشركة.
وأعلنت الشركة عن تجاوز مبيعاتها أرقامًا قياسية، فاقت المبيعات المستهدفة لها فى عام 2023، واستطاعت فى شهر أغسطس الوصول إلى مبيعاتها المستهدفة لعام 2023 ، وذلك بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بها، والتي تهدف لتنمية محفظة أراضيها وطرح منتجات عقارية متنوعة.
وحققت الشركة مبيعات تعاقدية للربع الثالث في عام 2023 تخطت إجمالي مبيعات أي سنة سابقة منفردة منذ نشأة الشركة، واستطاعت أن تحقق مبياعتها فى وقت قياسى، بعد أن باعت أكثر من 2400 وحدة بمشروعات متنوعة خلال فترات زمنية قصيرة.
وتم بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروع“إيلان” في سراي، والتي تتكون من أكثر من 300 وحدة، بعد إطلاقهما في شهر مايو ويونيو بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما تم بيع الوحدات بالكامل في مشروع“كلوب سايد” بتاج سيتي والذي تتكون من أكثر من 1200 وحدة بقيمة 6 مليار جنيه.
وتم بيع جميع وحدات مشروع“كيندا” خلال الأشهر التسعة لعام 2023 بقيمة 1.9 مليار جنيه، أما المرحلة الأول من مشروع“راي” بسراي فقد سجلت مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه، والتي تم بيع وحداتها بإجمالي 350 وحدة خلال ستة أشهر.
واستطاعت“مدينة نصر” أن تبيع 80% من مشروع“أوريجامي” خلال شهر واحد فقط، بعد طرحه في شهر أغسطس، وهو أول مشروع يطرح من قبل شركة“مِنّكْ” بعد استحواذ الشركة عليها، حيث تم بيع 320 وحدة بقيمة 3.5 مليار جنيه، ويستوحى المشروع تصاميمه من فن الأوريجامي من الثقافة اليابانية التقليدية.
وأعرب عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر عن فخره بإنجازات الشركة قائلا:“فخورون بالإنجازات التي تحققها الشركة هذا العام، والتي تعكس معدلات الأداء والنمو القوية التي وصلنا إليها بفضل جهود فريق العمل المتفاني واستراتيجيتنا الهادفة لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة تلبي مختلف احتياجات عملائنا وتوقعاتهم”.
وأضاف:“تدل هذه الأرقام القياسية على صلابة السوق العقاري المصري وقدرته على مواجهة التحديات، حيث تدفعنا إلى تحدي أنفسنا وزيادة أهدافنا لترسيخ مكانتنا الرائدة في صدارة سوق التطوير العقاري المصري اعتماداً على خبراتنا الممتدة لأكثر من 64 عاما”.
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