جيش الاحتلال يقع بخطأ مطبعي ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع روسيا اليوم ان جيش الاحتلال وقع بخطأ مطبعي أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

وأفادت أن الجيش الإسرائيلي كان قد كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة

وكان موقع روسيا اليوم نشر مسبقاً خبرا يفيد بتعليق جيش الاحتلال عملياته البرية في قطاع غزة دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقا لبيان عبر موقعه الإلكتروني.