جيش الاحتلال يقع بخطأ مطبعي ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع روسيا اليوم ان جيش الاحتلال وقع بخطأ مطبعي أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.
وأفادت أن الجيش الإسرائيلي كان قد كتب عبر موقعه الإلكتروني أنه تم تعليق العمليات البرية في غزة، إلا أنه وبعد وقت قليل قام بحذف الخبر وتعديله، وقال إن العمليات البرية لقوات الجيش الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة
وكان موقع روسيا اليوم نشر مسبقاً خبرا يفيد بتعليق جيش الاحتلال عملياته البرية في قطاع غزة دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقا لبيان عبر موقعه الإلكتروني.
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