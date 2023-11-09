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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

11/9/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال لم يترك شبرا في القطاع دون استهداف خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.
وقبل يوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر متزايد لانتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب القصف الجوي الإسرائيلي الذي أدى إلى تعطل النظام الصحي وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وتكدس الناس في الملاجئ.




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