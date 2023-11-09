وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف
التاريخ
11/9/2023 3:12:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال لم يترك شبرا في القطاع دون استهداف خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.
وقبل يوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر متزايد لانتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب القصف الجوي الإسرائيلي الذي أدى إلى تعطل النظام الصحي وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وتكدس الناس في الملاجئ.
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