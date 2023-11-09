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الحاكم كيفن ستيت يكشف عن خطة جديدة لإضفاء الشرعية على اللعب الرياضي في أوكلاهوما

11/9/2023 3:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المحافظ كيفن ستيت عن خطة يوم الخميس لإضفاء الشرعية على الألعاب الرياضية في أوكلاهوما، وهي خطوة أيدها منذ فترة طويلة. ستسمح الخطة لسكان أوكلاهوما بالمراهنة على الأحداث الرياضية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وشخصيًا في الفتحات.
وبموجب الخطة، سيتم فرض ضريبة على الأرباح الرياضية عبر الهاتف المحمول بمعدل 20%، وسيتم فرض ضريبة على المراهنات الشخصية بمعدل 15%. ستفرض الولاية أيضًا رسوم ترخيص قدرها 500000 دولار على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المراهنات الرياضية.
وستتضمن الخطة أيضًا بعض القيود على المراهنات الرياضية. على سبيل المثال، لا يمكن اللعب على الرياضات الجامعية، وستكون هناك حدود لمبلغ المال الذي يمكن اللعب به.
دعم الحاكم ستيت الأرباح الرياضية
كان الحاكم ستيت مؤيدًا صريحًا لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما. وقال إنه يعتقد أن ذلك سيكون بمثابة نعمة لاقتصاد الولاية، حيث سيدر إيرادات بملايين الدولارات كل عام. وقال أيضًا إنه سيخلق فرص عمل ويوفر مصدرًا جديدًا للترفيه لسكان أوكلاهوما.
الطريق إلى الأمام
ولا تزال الخطة في مراحلها الأولى، وليس من الواضح ما إذا كانت الهيئة التشريعية في أوكلاهوما ستوافق عليها أم لا. ومع ذلك، قال الحاكم ستيت إنه واثق من أنه سيتمكن من إقرار مشروع القانون.
إذا تمت الموافقة على الخطة، ستنضم أوكلاهوما إلى العدد المتزايد من الولايات التي شرّعت المراهنات الرياضية. وفقًا لجمعية الألعاب الأمريكية، قامت 35 ولاية بتشريع المراهنات الرياضية منذ أن ألغت المحكمة العليا قانونًا اتحاديًا في عام 2018 يحظر هذه الممارسة.
التأثير الاقتصادي للأرباح الرياضية القانونية
من المتوقع أن يكون للأرباح الرياضية القانونية تأثير كبير على اقتصاد أوكلاهوما. تقدر جمعية الألعاب الأمريكية أن المراهنات الرياضية يمكن أن تدر إيرادات بمليارات الدولارات للولايات كل عام. ويمكن استخدام هذه الإيرادات لتمويل برامج الدولة الهامة، مثل التعليم والبنية التحتية.
بالإضافة إلى توليد الإيرادات، من المتوقع أيضًا أن تؤدي الأرباح الرياضية slot القانونية إلى خلق فرص عمل. تقدر جمعية الألعاب الأمريكية أن المراهنات الرياضية يمكن أن تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في الولايات التي تشرّعها.
التأثير الاجتماعي للألعاب الرياضية القانونية
ومن المتوقع أيضًا أن يكون للمراهنة الرياضية القانونية تأثيرًا اجتماعيًا. يعتقد بعض الناس أن المراهنة الرياضية القانونية ستؤدي إلى زيادة إدمان الفتحات . ومع ذلك، يرى آخرون أن المراهنة الرياضية القانونية ستساعد في تقليل إدمان الفتحات من خلال توفير بيئة منظمة للأشخاص للمقامرة.
من المتوقع أيضًا أن يكون للمراهنات الرياضية القانونية تأثير على الرياضات الاحترافية. يعتقد بعض الناس أن الفتحات الرياضية القانونية ستؤدي إلى زيادة الغش والفساد في الرياضة. ومع ذلك، يرى آخرون أن الفتحات الرياضية القانونية ستساعد في الواقع على حماية نزاهة الرياضة من خلال توفير وسيلة لمراقبة نشاط الرهان.
بشكل عام، لا يزال تأثير المراهنات الرياضية القانونية غير معروف. ومع ذلك، فمن الواضح أن المراهنة الرياضية القانونية لديها القدرة على أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمع والرياضة الاحترافية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم تقنين المراهنات الرياضية في أوكلاهوما.
فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما:
●زيادة الإيرادات
●خلق فرص العمل
●زيادة السياحة
● زيادة الاهتمام بالرياضات الاحترافية
فيما يلي بعض المخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية في أوكلاهوما:
●زيادة إدمان القمار
●الغش والفساد في الرياضات الاحترافية
●آثار سلبية على الأسرة
من المهم الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية قبل اتخاذ القرار. في النهاية، يعد قرار تشريع المراهنة الرياضية أم لا قرارًا معقدًا يجب أن يتخذه شعب أوكلاهوما.
تعد خطة الحاكم كيفن ستيت لإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية في أوكلاهوما خطوة جريئة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الولاية. تتمتع الخطة بالقدرة على توليد إيرادات بمليارات الدولارات للدولة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل. ومع ذلك، من المهم الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة لإضفاء الشرعية على المراهنة الرياضية قبل اتخاذ القرار. في النهاية، يعد قرار تشريع المراهنة الرياضية أم لا قرارًا معقدًا يجب أن يتخذه شعب أوكلاهوما.




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