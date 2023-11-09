وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين ولإجراء المقابلات الشخصية

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين ولإجراء المقابلات الشخصية
التاريخ
11/9/2023 3:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من المؤسسات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر شواغر، وإجراء مقابلات شخصية، وحضور الامتحان التنافسي الالكتروني العملي.
وتاليا التفاصيل:
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