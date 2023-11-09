الأونروا: وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة

MENAFN - Al Wakeel News)قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه يجب أن ينتهي الحصار على غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود.



واعتبر لازاريني أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة.



وأوضح أن ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.



