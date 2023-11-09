الأونروا: وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه يجب أن ينتهي الحصار على غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود.
واعتبر لازاريني أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة.
وأوضح أن ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.
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