اتفاق بين سول وواشنطن على ضرورة تطبيق هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إنه ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن يتقاسمان وجهة النظر بشأن الحاجة إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وعقب اجتماعه مع بلينكن في سول ذكر جين أن "البلدين يدينان هجوم حماس على المدنيين في إسرائيل، ويراقبان احتمال وجود علاقة بين كوريا الشمالية وحماس".
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