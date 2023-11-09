Thursday, 09 November 2023 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاق بين سول وواشنطن على ضرورة تطبيق هدنة إنسانية في غزة

11/9/2023 3:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إنه ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن يتقاسمان وجهة النظر بشأن الحاجة إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.


وعقب اجتماعه مع بلينكن في سول ذكر جين أن "البلدين يدينان هجوم حماس على المدنيين في إسرائيل، ويراقبان احتمال وجود علاقة بين كوريا الشمالية وحماس".


MENAFN09112023000208011052ID1107398443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث