بعد خسارته مليون متابع .. بيومي فؤاد يغلق حسابه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق الممثل المصري بيومي فؤاد، منذ قليل، بغلق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
وكانت هناك حملات مقاطعة للحساب الممثل بيومي فؤاد، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها
وحتى الآن لم يتحقق الجمهور من الذي أغلق الحساب الخاص لبيومي فؤاد، أو هو من قام بغلق حسابه بعد الهجوم عليه
الخليج 365
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