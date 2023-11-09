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بعد خسارته مليون متابع .. بيومي فؤاد يغلق حسابه

11/9/2023 3:12:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق الممثل المصري بيومي فؤاد، منذ قليل، بغلق حساب الفنان بيومي فؤاد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
وكانت هناك حملات مقاطعة للحساب الممثل بيومي فؤاد، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها
وحتى الآن لم يتحقق الجمهور من الذي أغلق الحساب الخاص لبيومي فؤاد، أو هو من قام بغلق حسابه بعد الهجوم عليه


الخليج 365

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