الأردن يرسل طائرة اغاثية رابعة إلى غزة تحمل 45 طناً من المواد الطبية - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الخميس، عن إرسال طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على متنها نحو 45 طناً من المواد الطبية، لدعم القطاع الصحي في غزة.
وأضافت الهيئة، في بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك، ان ارسال الطائرة جاء بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.
وأضافت أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
MENAFN09112023000208011052ID1107398441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.