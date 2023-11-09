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الأردن يرسل طائرة اغاثية رابعة إلى غزة تحمل 45 طناً من المواد الطبية - فيديو

11/9/2023 3:12:16 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الخميس، عن إرسال طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على متنها نحو 45 طناً من المواد الطبية، لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأضافت الهيئة، في بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك، ان ارسال الطائرة جاء بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.


وأضافت أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.


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