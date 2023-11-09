جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 35 منذ بدء العملية البرية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين خلال المعارك الجارية وسط قطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة.

ووفقا لوزارة الجيش الإسرائيلية فإن أحد القتلى جندي في قوات الهندسة برتبة رائد يبلغ من العمر 29 عاما، فيما الجندي الثاني يحمل رتبة رقيب في الكتيبة 931 في لواء ناحال، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 352.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.



