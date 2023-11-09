جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 35 منذ بدء العملية البرية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين خلال المعارك الجارية وسط قطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة.
ووفقا لوزارة الجيش الإسرائيلية فإن أحد القتلى جندي في قوات الهندسة برتبة رائد يبلغ من العمر 29 عاما، فيما الجندي الثاني يحمل رتبة رقيب في الكتيبة 931 في لواء ناحال، ويبلغ من العمر 20 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 352.
ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.
وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف قتيل وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.
MENAFN09112023000205011050ID1107398440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.