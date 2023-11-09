سيناريوهات نهاية الهجوم على غزة: السيناريو المتجاهل د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) كان من الصعب على الفلسطينيين في هذا العصر أن يتخيلوا أن تتكرر مجازر عام ١٩٤٧ و١٩٤٨ وكذلك عام ١٩٦٧ بحقهم وأبنائهم ومستقبلهم، ليس لأنهم مختلفون عن غيرهم من الشعوب التي ظلمتوقتلت وأجبرت على النزوح عن موطنها التاريخي في هذا العصر،بل لأن المجتمع الدولي، ممثلاً بالقوى الغربية، قد تبنى منذ بداية عهد النكبة، والظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، المسؤولية تجاه هذا الشعب. فتأسست وكالة غوث اللاجئين لرعاية ملايين الفلسطينيين الذين رحلوا قسرا عن موطنهم في العام ١٩٤٩، ناهيك على مئات القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق الفلسطينيين الوطنية في مقدمتها حق تقرير المصير، وعدم شرعية ممارسات الاحتلال وصولاً بالضغط على الفلسطينيين بتوقيع اتفاق أوسلو في العام ١٩٩٣، بعد محاصرة قيادة منظمة التحرير وتجفيف مواردها ومقومات بقائها. نحن اليوم نقف أمام هذا العالم لنذكره أن ما حصل في غزة في السابع من أكتوبر، ويحصل في الضفة الغربية، وإن كان على نطاق أضيق،يحمل ذات المعطيات والملامح، والتي تتمثل باستمرار الاحتلال وتعسفه في التعامل مع الفلسطينيين، ومواصلة التنكر لحقوقهم المشروعة، ومحاصرته سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. لقد تمادي العالم الغربي في دعم نظام الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني، طوال السنوات الماضية، مواصلاً ضغوطه على هذا الشعب، ومراقبته لممارسات الاحتلال غير القانونية والأخلاقية، والتي تقوض أية حلول مستقبلية لهذا الشعب، رغم إقرار الدول الغربية جميعاً وبشكل رسمي بعدالة القضية الفلسطينية، واكتفائها بالتنديد بممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، مع مواصلة دعمها في كافة المجالات.





في هذا الهجوم الأخير على غزة، تتبنى الدول الغربية كعادتها مواقف إسرائيل وتدعم هجومها على غزة، وتروج لسيناريوهات الاحتلال المبنية على مقاربة واحدة تتمثل بالنصر وهزيمة حركة حماس في غزة، وتنتظر تحقيق تلك النتيجة وإن كان ذلك على حساب شعب ينزف أمام عيونهم دون رحمه، في تجاهل أو تناسٍ لماوصل اليه حال الفلسطينيين عبر العقود الماضية، والذي جاء نتيجةًلعدم تحمل تلك الدول الغربية لمسؤوليتهم في انصاف الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال، وعملهم الدؤوب مع الاحتلال على تحييد خيارات الشعب الفلسطيني تقويض طموحاته الوطنية تدريجياً. من الملاحظ أن السيناريوهات التي تتداولها الدول الغربية لما بعد الهجوم الحالي على غزة تتبنى جميعاً ما خرج عن مؤسسات الاحتلال الأمنية، وبات العالم الغربي يتابع حالة الاستنزاف اللأخلاقى واللا إنساني في غزة، بانتظار تحقق المقاربة الإسرائيلية، والتي تتعامل بسيناريوهاتها المختلفة مع المواطنيين في غزة كدمى تتحكم بها قوة الاحتلال، بدعم غربي مطلق، وصمت عربي مريب، واحتقار لمنظومة القانون الدولي ممثلة بمنظماتها ومحاكمها ومعاهداتها.





هناك عدد من الحقائق من الصعب أن يتجاهلها المرء عند قيامهببلورة سيناريوهات ما بعد الهجوم على غزة، قد تكون أهمها الأهداف التي تتطلع إسرائيل لتحقيقها بعد هزيمة غزة، والتي لم تخف نيتها بتهجير الفلسطينيين، لمواصلة "حرب الاستقلال" التي بدأتها على ١٩٤٧. ومن بين تلك الحقائق والمعطيات أيضاً نتائج معاهدة أوسلو للسلام التي أبرمت قبل ثلاثة عقود، بتبنٍ ودعم أميركي غربي، بهدف منح الفلسطينيين الاستقلال الوطني، والنظر لحال الفلسطينيين اليوم، في ظل انعدام خياراتهم ودفعهم لحالة من اليأس في ظل ممارسات الاحتلال والضغوط الدولية المستمرة عليهم، لتقويض أية خيارات ممكنة. وهناك حقائق ميدانية، تؤثر بشكل رئيس على السيناريوهات المستقبلية، أهمها القوة والامكانيات العسكرية الإسرائيلية الخارقة، مقارنة بقوة الفلسطينيين، والمدعومة أمريكياً بشكل استثنائى عموماً، واضافي يدعو للسخرية في هذا الهجوم، في ظل نجاح قوة الاحتلال الخارقةباسقاط عشرات الآلف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، واخفاء سلطات الاحتلال لخسائره البشريةالمتصاعدة في هجومها البري المتواصل على غزة، بهدف تجنبتوتير الجبهة الداخلية الإسرائيلية المتأججة أصلاً، واستبسال المقاومة الفلسطينية في غزة حتى آخر رجل، الأمر الذي يجعل من الصعب حسم نتائج المعركة قريباً، كما تروج سيناريوهات الاحتلال.وتبقى إمكانية وحدود توسع الجبهة الشمالية حاضرة بقوة ضمن تلك المعطيات والحقائق، في ظل متابعة حدود تحملها لحالة الاستنزاف المتواصل لأهل غزة، والتي قد تمتد نيرانها لجميع أرجاء المنطقة، معرضه المصالح الغربية لاخطار وخسائر إضافية على تلك التي تستنزف على الجبهة الروسية الأوكرانية.





كلها سيناريوهات سلبية

تلك التي وضعها الاحتلال لما بعد هجومها على غزة، وحتى إن افترضنا مجازاً أن الاحتلال نجح بتحييد المقاومة في غزة، فالمقاومة عموماً للاحتلال لن تنتهي في فلسطين، الا عندما ينسحب الاحتلال من هذه الأرض، وللاحتلال تجربة طويلة مع تطور وتصاعد واستمرار المقاومة الفلسطينية. فاذا افترضنا جدلاً أنه تم القضاء على مسلحي الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة، وهي قضية شديدة التعقيد اليوم، فالفلسطينون لن يسلموا ابدا طالما لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة. قد يكون من المفيد للولايات المتحدة اليوم أن تثبت أنها قطب عاقل قادر على حماية حليفها المقرب إسرائيل من نفسه، وحكيم قادر على تحقيق العدالة للفلسطينيين اليوم بعد هذه التطورات المعقدة، وليس العكس.يأتي التدخل لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة اليوم، والتوصل لصفقة تنقذ المحتجزين والأسرى لدى حركة حماس، السيناريوالمرجح اليوم في ظل تصاعد الرفض الشعبي الأميركي وبعض الجهات الرسمية والتشريعية الأميركية، ناهيك عن المواقف الرسمية لمعظم دول العالم، التي عكسها التصويت في الجمعية العامة، والمواقف الشعبية العارمة التي تجتاح شوراع عواصم العالم أجمع،هذا بالإضافة إلى العامل الأساس والمتمثل في صعوبة حسم المعركة على الأرض قريباً.







دعونا نراجع ما جاء في كلمة أنطوني بلينكن في قمة السبعة الكبار أمس، لنخرج بمقاربة واقعية لوقف الهجوم على غزة الآن، قبل استفحال مزيد من الكوارث الإنسانية، التي ستبقى على أية حال وصمة عار جديدة على جبين العالم بحق الفلسطينيين، وعدم الاقتراب من حسم المعركة، رغم التوغلات البرية، التي تكلف الاحتلال الكثير، كما تؤكد التسريبات الإسرائيلية. أكد بلينكن على ضرورة "العمل اليوم، وعدم الانتظار للغد، على ضمان أن يعيش الفلسطينيون والاسرائيليون، كل في دولته، باجراءات متساوية، من الأمن والحرية والكرامة"، فرفض بلينكن في كلمته اعادة احتلال غزة أو حصارها أو الاقتطاع من أراضي القطاع أو تهجير سكانه. وعليه، على الولايات المتحدة اليوم الضغط على نتنياهو لوقف الهجمة على غزة، والذي يواجه معارضة وانتقاداً لسلوكه وسياساته داخل الشارع الإسرائيلي نفسه، والعودة إلى الفلسطينيين أنفسهم لترتيب بيتهم الداخلي أولاً، بعد منحهم الأمل بحل قضيتهم حلاً عادلاً، يضمن الاستقلال والحرية لهذا الشعب، والأمن والسلام لهذه البقعة المقدسة من الأرض.

