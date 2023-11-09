جايكا تعلن عن توفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله 9-11-2023 وفا- أعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بصفتها الهيئة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن تقديم مساعدات إغاثية، لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت "جايكا" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المساعدات الإغاثية وصلت إلى مطار العريش في مصر أمس الأربعاء، ثم ستُنقل إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.

وأشارت إلى أنه استجابة لهذه الحالة الطارئة، تقدم "جايكا" المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة كمرحلة أولى من الدعم، متضمنة الخيام والبطانيات.

ولفتت "جايكا" إلى أنها وقعت مع الهلال الأحمر المصري مذكرة تعاون لضمان النقل السريع لمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة فور وصولها إلى مطار العريش، وهناك تتولى توزيعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



