جايكا تعلن عن توفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله 9-11-2023 وفا- أعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بصفتها الهيئة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن تقديم مساعدات إغاثية، لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت "جايكا" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المساعدات الإغاثية وصلت إلى مطار العريش في مصر أمس الأربعاء، ثم ستُنقل إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.
وأشارت إلى أنه استجابة لهذه الحالة الطارئة، تقدم "جايكا" المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة كمرحلة أولى من الدعم، متضمنة الخيام والبطانيات.
ولفتت "جايكا" إلى أنها وقعت مع الهلال الأحمر المصري مذكرة تعاون لضمان النقل السريع لمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة فور وصولها إلى مطار العريش، وهناك تتولى توزيعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
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