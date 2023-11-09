Thursday, 09 November 2023 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جايكا تعلن عن توفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة

11/9/2023 3:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله 9-11-2023 وفا- أعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بصفتها الهيئة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن تقديم مساعدات إغاثية، لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت "جايكا" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المساعدات الإغاثية وصلت إلى مطار العريش في مصر أمس الأربعاء، ثم ستُنقل إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.

وأشارت إلى أنه استجابة لهذه الحالة الطارئة، تقدم "جايكا" المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة كمرحلة أولى من الدعم، متضمنة الخيام والبطانيات.

ولفتت "جايكا" إلى أنها وقعت مع الهلال الأحمر المصري مذكرة تعاون لضمان النقل السريع لمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة فور وصولها إلى مطار العريش، وهناك تتولى توزيعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.


MENAFN09112023000205011050ID1107398437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث