انخفاض جديد على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم
التاريخ
11/9/2023 3:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الخميس 20 قرشا ، حيث بلغ سعر الغرام 39.6 لللبيع للمواطنين مقابل 37.9 للشراء منهم .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.2 للبيع للمواطنين مقابل 32.2 للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات
MENAFN09112023000208011052ID1107398436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.