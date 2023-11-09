«الطيران المدني» تتبنى نهجاً جديداً لعمليات أمن الطيران في مطارات الإمارات

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، نهجًا جديدًا لعمليات أمن الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، يوفر مزيدا من المرونة لمُشغلي المطارات في تحديد المجالات والتدابير المرتبطة بهذه العمليات.

وأكد سعادة سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حرص الهيئة على تطوير وتبني جميع المبادرات التي تعزز أمن وسلامة الطيران، وتعمل في الوقت ذاته على تحسين تجربة المسافرين عبر تخفيف الإجراءات التي تطبق عليهم وعلى أمتعتهم من ناحية وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء على مشغلي المطارات من ناحية أخرى.

وأضاف أن الهدف من هذه التدابير الأمنية الجديدة هو تعزيز مرونة وسلاسة عمليات الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال من خلال تقديم نهج شامل ومتطور يعتمد على تقييم المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة وتطوير ثقافة أمنية متقدمة في مطارات الدولة وهو ما يُسهم في تعزيز جاذبية الدولة لهذه الفئة من المسافرين وأيضا المستثمرين في مجال الطيران الخاص.

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