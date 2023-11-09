الرئيس الإندونيسي: سأبلغ الرئيس الأمريكي بوجوب وقف حرب حماس وإسرائيل فوراً

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء بينهما يوم الاثنين بوجوب وقف الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الإندونيسي إلى الرياض للمشاركة في قمة دولية حول الحرب في الشرق الأوسط غدا الجمعة، وقال إنه سينقل نتائجها إلى بايدن.

وأضاف "سأبلغ الرئيس جو بايدن أنه يتعين وقف الحرب بين إسرائيل وحماس على الفور" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتنضم إندونيسيا بذلك للكثير من الدول التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق إن جوكو وبايدن سيناقشان أيضا سبل الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي.

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