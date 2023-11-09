«جهاز راديو» يكبد شركات السيارات الكهربائية 3.8 مليارات دولار

من عيوب السيارات الكهربائية أن محركاتها الكهربائية تتداخل مع إشارات الراديو بنظام الموجة معدلة السعة (أيه.إم). ويناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يلزم شركات صناعة السيارات بإضافة راديو يعمل بالموجة معدلة السعة إلى كل سيارة كهربائية، ولكن هذه الإضافة يمكن أن تكلف صناعة السيارات مليارات الدولارات.

وهذه التكلفة لا تتعلق بسعر الراديو نفسه ولكن التغلب على التداخلات التي تسببها المحركات الكهربائية يعني إضافة مكونات جديدة للسيارة الكهربائية بما يمكن أن يكلف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة حوالي 8ر3 مليار دولار حتى عام 2030 بحسب تقرير موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات.

وهذه التقديرات مستقاة من تقرير أصدره مركز أبحاث السيارات الأمريكي في الشهر الماضي ويقول إن تقليل تداخل الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المحركات الكهربائية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه إشارات الموجة معدلة السعة للراديو، يعتبر تحديا ويمكن أن يؤدي إلى نفقات إضافية بالنسبة للشركات المصنعة.

والمعروف أن أغلب مكونات السيارات الكهربائية تصدر كل أنواع التداخلات الكهرومغناطيسية، مع إشارات الراديو، ولا يمكن منعها، لكن يمكن تقليلها من خلال استخدام أنواع معينة من الأسلاك المغطاة بطبقة حماية وأماكن وضع المكونات، ونظام حجب الضجيج النشط.

وكانت شركات صناعة السيارات في السنوات الماضية تفضل عدم إضافة راديو إلى السيارة الكهربائية من الأساس. بل إن شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة كانت تعتزم

إلغاء الراديو في جميع سياراتها والبدء بالسيارة موستانج 2024. ولكن في المقابل هناك عددا متزايدا من العملاء يريدون إعادة جهاز الردايو إلى السيارة.

واشتدت حدة المعركة العامة بشأن الراديو في السيارة في أواخر العام الماضي عندما كتب السيناتور الأمريكي إيد ماركي خطابا طالب فيه شركات صناعة السيارات

بالتعامل مع مشكلات تداخل الموجات الكهرومغناطيسية و الإبقاء على أجهزة الراديو في السيارات.

ومن ذلك الوقت أعد مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان مشروعات قوانين لدعم إعادة الراديو إلى السيارات الكهربائية. ولكن دراسة مركز أبحاث السيارات قالت إن هذه الخطوة ستضيف حوالي 8ر3 مليارات دولار إلى تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال السنوات السبع المقبلة.



وبحسب الدراسة فإن استخدم الأسلاك المحمية يمكن أن يضيف ما بين 35 و50

دولارا إلى تكلفة إنتاج السيارة، وإضافة مرشحات حجب الموجات الكهرومغناطسية يكلف ما بين 15 و20 دولارا للسيارة. وإلى جانب تحميل المستهلك هذه التكاليف الإضافية، فإن هذه المكونات يمكن أن تزيد وزن السيارة وبالتالي تقليل مدى البطارية.