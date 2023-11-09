مناظرة جمهورية تظهر ضعف منافسي ترامب

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجرى المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 مناظرة حامية في ميامي، الأربعاء ، غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لما ذكره موقع بوليتيكو.

وشارك في المناظرة كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتس، والحاكمة السابقة لساوث كارولينا نيكي هيلي، والسيناتور من الولاية ذاتها تيم سكوت، والحاكم السابق لنيوجرسي كريس كرستي، فضلا عن رجل الأعمال الثري فيفك راماسوامي.

وذكر الموقع أن المناظرة أظهرت تقسيم الحزب وضعف المنافسين للرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي يتصدر استطلاعات الرأي.

وخلال المناظرة قام رون ديسانتيس ونيكي هالي، اللذان يتنافسان على المركز الثاني بعد ترامب، بمهاجمة الرئيس السابق في بعض اللحظات، لكنهما تراجعا سريعًا وركزا على السياسة الخارجية أو جو بايدن أو فيفيك راماسوامي.

ولم يظهر المرشحون الآخرون بشكل كبير خلال المناظرة مثل تيم سكوت ومايك بومبيو وتوم كوتون، ولم يتمكنوا من تحدي ترامب أو الدفاع عن مواقفهم بشكل فعال.

وأظهرت المناظرة أن الحزب الجمهوري لا يزال مقسمًا ومتخبطًا، وأنه لا يوجد بديل واضح أو قوي لترامب، الذي يحظى بدعم كبير من قاعدته.