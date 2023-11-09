مناظرة جمهورية تظهر ضعف منافسي ترامب

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- Khaberni) خبرني - أجرى المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 مناظرة حامية في ميامي، الأربعاء ، غاب عنها الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لما ذكره موقع بوليتيكو.
وشارك في المناظرة كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتس، والحاكمة السابقة لساوث كارولينا نيكي هيلي، والسيناتور من الولاية ذاتها تيم سكوت، والحاكم السابق لنيوجرسي كريس كرستي، فضلا عن رجل الأعمال الثري فيفك راماسوامي.
وذكر الموقع أن المناظرة أظهرت تقسيم الحزب وضعف المنافسين للرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي يتصدر استطلاعات الرأي.
وخلال المناظرة قام رون ديسانتيس ونيكي هالي، اللذان يتنافسان على المركز الثاني بعد ترامب، بمهاجمة الرئيس السابق في بعض اللحظات، لكنهما تراجعا سريعًا وركزا على السياسة الخارجية أو جو بايدن أو فيفيك راماسوامي.
ولم يظهر المرشحون الآخرون بشكل كبير خلال المناظرة مثل تيم سكوت ومايك بومبيو وتوم كوتون، ولم يتمكنوا من تحدي ترامب أو الدفاع عن مواقفهم بشكل فعال.
وأظهرت المناظرة أن الحزب الجمهوري لا يزال مقسمًا ومتخبطًا، وأنه لا يوجد بديل واضح أو قوي لترامب، الذي يحظى بدعم كبير من قاعدته.
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