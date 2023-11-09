9.2 مليارات درهم ديون سددتها مجموعة الإمارات مرتبطة بكوفيد 19

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنهت مجموعة الإمارات النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، في 31 مارس 2023.
وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون. وسددت المجموعة حتى الآن 9.2 مليارات درهم من القروض المرتبطة بكوفيد-19. كما دفعت أيضاً 4.5 مليارات درهم حصة المالكين من أرباح السنة المالية السنة المالية 2022/ 2023.
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