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709 ملايين درهم أرباح دناتا نصف السنوية والإيرادات ترتفع إلى 9.3 مليارات درهم

11/9/2023 2:21:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ إجمالي أرباح دناتا النصف سنوية 709 ملايين درهم (193 مليون دولار)، مقارنة مع 236 مليون درهم (64 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات بما في ذلك الدخل من عمليات تشغيلية أخرى، 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بنمو نسبته 27% مقارنةً بالمدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 7.3 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).

وواصلت دناتا أيضاً القيام باستثمارات استراتيجية في أعمالها واعتماد التكنولوجيا المبتكرة وغيرها من المبادرات للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات العملاء.

وشملت أبرز التطورات في النصف الأول من 2023/ 2024 ما يلي: الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 29% في شركة توزيع الرحلات البحرية والإقامة "إيماجن كروزينغ Imagine Cruising"، ما يرفع حصتها في الشركة التي مقرها المملكة المتحدة إلى 81.4%. وتطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات وقدرات دناتا لمناولة البضائع في سنغافورة. والتحول إلى مزيج الوقود الحيوي لمركبات النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تستخدمه "دناتا للخدمات اللوجستية"، و"المغامرات العربية"، و"ألفا فلايت سيرفيسز"، و"سيتي سايت سيينغ" لتقليل الانبعاثات وتلبية توقعات العملاء المتزايدة بشأن خيارات النقل ذات البصمة البيئية المنخفضة.

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