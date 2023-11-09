26.1 مليون مسافر عبر طيران الامارات خلال 6 أشهر

نقلت طيران الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 26.1 مليون راكب بنمو 3%، عن المدة ذاتها من السنة الماضية. ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1035000 (مليون و35 ألف) طن من البضائع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 11% عن المدة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا النمو قدرة قسم الشحن على تلبية طلب العملاء من خلال المنتجات المتخصصة، وخيارات الشبكة الممتازة المتوفرة مع عمليات الطائرات المخصصة للشحن وعنابر الشحن على طائرات الركاب.

سجّلت الطاقة الكلية، التي تقاس بعدد الأطنان المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ATKM، نمواً بنسبة 25% لتبلغ 28.5 مليار طن كيلومتري متاح، بفضل توسيع جدول الرحلات المنتظمة. كما نمت طاقة الركاب، التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ASKM، بنسبة 30%. وارتفعت حركة الركاب، التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM بنسبة 35%، بينما وصل معدل ملاءة المقاعد إلى 81.5% مقارنةً مع 78.5% خلال المدة ذاتها من السنة الماضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز