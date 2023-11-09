26.1 مليون مسافر عبر طيران الامارات خلال 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت طيران الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 26.1 مليون راكب بنمو 3%، عن المدة ذاتها من السنة الماضية. ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1035000 (مليون و35 ألف) طن من البضائع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 11% عن المدة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا النمو قدرة قسم الشحن على تلبية طلب العملاء من خلال المنتجات المتخصصة، وخيارات الشبكة الممتازة المتوفرة مع عمليات الطائرات المخصصة للشحن وعنابر الشحن على طائرات الركاب.
سجّلت الطاقة الكلية، التي تقاس بعدد الأطنان المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ATKM، نمواً بنسبة 25% لتبلغ 28.5 مليار طن كيلومتري متاح، بفضل توسيع جدول الرحلات المنتظمة. كما نمت طاقة الركاب، التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ASKM، بنسبة 30%. وارتفعت حركة الركاب، التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM بنسبة 35%، بينما وصل معدل ملاءة المقاعد إلى 81.5% مقارنةً مع 78.5% خلال المدة ذاتها من السنة الماضية.
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