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أتحمل مسؤولية الأهداف.. محمد عواد: لست راضياً عن مستواي أمام بيراميدز

11/9/2023 2:21:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال مواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر والتي فاز بها فريقه.

وقال عواد: "أشكر لاعبي الزمالك على عودتهم في النتيجة بعد التأخر أكثر من مرة، مررنا بظروف صعبة خلال العامين الماضيين وجمهور الزمالك لعب دوراً مهماً".

وأضاف: "لست راضياً عن مستواي الشخصي في المباراة، ودائماً أحاول أن أساعد فريقي ولكني لم أكن موفقاً في لقاء بيراميدز وأتحمل مسؤولية الأهداف التي سكنت شباكي، ولكن الحمد لله في النهاية على توفيقي خلال ركلات الترجيح".

واختتم تصريحاته، قائلاً: "تابعت لاعبي بيراميدز وطريقة تسديدهم لركلات الجزاء قبل المباراة، وهذا ساعدني في التصدي لركلتين".

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 3/4 في مباراة نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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