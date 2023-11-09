أحمد بن سعيد: أرباح مجموعة الإمارات للنصف الأول تساوي أرباح سنة 2022 - 2023 بأكملها

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن أرباح مجموعة الإمارات تجاوزت الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق. مشيراً إلى أن أرباح المجموعة للنصف الأول من 2024/2023 تساوت تقريباً مع أرباحها القياسية للسنة المالية 2023/2022 بأكملها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تجاوزت مجموعة الإمارات الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق. فقد تساوت أرباح المجموعة للنصف الأول من 2024/2023 تقريباً مع أرباحها القياسية للسنة المالية 2023/2022 بأكملها.

ويعكس هذا الإنجاز الهائل مواهب القوى العاملة والتزامها، وقوة نموذج أعمال طيران الإمارات، وقوة رؤية دبي وسياساتها التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوياً ومرناً ومتطوراً.

نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024/2023، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق التي تشهد تغيرات ديناميكية.

كما نراقب، في ذات الوقت، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية".

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