أحمد بن سعيد: أرباح مجموعة الإمارات للنصف الأول تساوي أرباح سنة 2022 - 2023 بأكملها

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن أرباح مجموعة الإمارات تجاوزت الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق. مشيراً إلى أن أرباح المجموعة للنصف الأول من 2024/2023 تساوت تقريباً مع أرباحها القياسية للسنة المالية 2023/2022 بأكملها.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تجاوزت مجموعة الإمارات الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق. فقد تساوت أرباح المجموعة للنصف الأول من 2024/2023 تقريباً مع أرباحها القياسية للسنة المالية 2023/2022 بأكملها.
ويعكس هذا الإنجاز الهائل مواهب القوى العاملة والتزامها، وقوة نموذج أعمال طيران الإمارات، وقوة رؤية دبي وسياساتها التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوياً ومرناً ومتطوراً.
نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024/2023، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق التي تشهد تغيرات ديناميكية.
كما نراقب، في ذات الوقت، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية".
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