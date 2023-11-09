قمة في نهائي كأس مصر.. تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي

ضرب فريق الزمالك موعداً مع غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس مصر، بعدما تمكن من الصعود إلى هذا الدور على حساب بيراميدز، بفضل ركلات الترجيح 3/4.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، قبل أن يلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي نصفت كفة الفريق الأبيض.

وسبق الأهلي نظيره الزمالك، بالصعود إلى الدور النهائي من المسابقة المصرية بعد فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة، 4 أكتوبر الماضي.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي 13 مارس من العام المقبل 2024، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي في وقت سابق.

يذكر أن عامر حسين عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد من قبل أنه سيكشف لاحقاً عن موعد نهائي كأس مصر، رغم الإعلان الرسمي المسبق عن موعد هذا اللقاء، ما يشير إلى إنه من الممكن أن يتم تقديم الموعد الذي تم الإعلان عنه لموعد آخر أقرب.

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