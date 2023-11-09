أرباح نصفية قياسية لمجموعة الإمارات تتجاوز الـ 10 مليارات درهم

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق. وسجلت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم (2.7 مليار دولار أميركي)، متجاوزةً بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) العام الماضي بنسبة 138%.

كما حققت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA بلغت 20.6 مليار درهم (5.6 مليارات دولار)، مقابل 15.3 مليار درهم (4.2 مليارات دولار)، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس ربحية تشغيلية قوية.

وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) بنمو 20% عن إيرادات المدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 56.3 مليار درهم (15.3 مليار دولار). ونجم هذا النمو عن الطلب القوي على النقل الجوي عبر العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي منذ رفع آخر قيود السفر بسبب الجائحة.

وأنهت مجموعة الإمارات النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، في 31 مارس (آذار) 2023. وتمكنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون. وسددت المجموعة حتى الآن 9.2 مليارات درهم من القروض المرتبطة بكوفيد-19. كما دفعت أيضاً 4.5 مليارات درهم حصة المالكين من أرباح السنة المالية السنة المالية 2022/ 2023.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نجني اليوم ثمار خططنا للعودة أقوى وأفضل من أي وقتٍ مضى. فقد تجاوزنا الأرقام القياسية السابقة وحققنا أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، حيث تساوت أرباحنا عن الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024 تقريباً مع أرباحنا القياسية عن السنة المالية 2022/ 2023 بأكملها. ويعكس هذا الإنجاز الهائل المواهب والالتزام ضمن المجموعة، وقوة نموذج أعمالنا، وقوة رؤية دبي وسياساتها التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوي ومرن ومتطور".

وأضاف سموه: "واصلنا عبر المجموعة تكثيف العمليات بأمان، والتحرك بمنتهى المرونة لتلبية طلب العملاء. ونفذنا سلسلة من التحسينات على خدماتنا ومنتجاتنا لكي نبقى الخيار المفضل للعملاء، وسوف نواصل الاستثمار في موظفينا ومنتجاتنا وشراكاتنا وتقنياتنا لتعزيز قدراتنا والتأكد من استعدادنا للمستقبل".

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق التي تشهد تغيرات ديناميكية. كما نراقب، في ذات الوقت، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية".

ومواكبةً لتوسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2023، بنسبة 6% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 108996 في 30 سبتمبر (أيلول) 2023. وتواصل طيران الإمارات ودناتا تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.

طيران الإمارات

واصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وأعادت خلال النصف الأول من 2023/ 2024، تشغيل طائراتها الإيرباص A380 إلى كل من بالي وبكين وبرمنغهام والدار البيضاء ونيس وشنغهاي وتايبيه.

وفي يوليو (تموز)، أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية من دون توقف إلى مونتريال، التي أصبحت أحدث وجهاتها، وبوابتها الثانية في كندا.

ولتوسيع خيارات السفر المتاحة أمام العملاء، أبرمت طيران الإمارات في الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024 اتفاقيات مشاركة بالرمز وإنترلاين مع 8 شركات طيران، هي: الاتحاد للطيران، إيجيان إيرلاينز، إير كندا، الخطوط الكينية، الخطوط الفلبينية، الخطوط المالديفية، الخطوط السريلانكية، ويونايتد إيرلاينز.

وحصلت اتفاقية شراكة الرمز بين طيران الإمارات وكوانتاس، على الموافقات لتمديدها 5 سنوات أخرى حتى عام 2027. واستفاد أكثر من 15 مليون مسافر من مسارات الرحلات المشتركة منذ إبرام الاتفاقية بين الناقلتين في عام 2013.

وبحلول 30 سبتمبر (أيلول) 2023، كانت طيران الإمارات تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 144 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينج 777 و104 طائرات إيرباص A380. وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، وأعادت طيران الإمارات إلى الخدمة 10 طائرات A380 بعد تجهيزها بتصاميم داخلية جديدة بالكامل وأحدث المنتجات الجوية بموجب برنامجها التحديثي، بما في ذلك مقصورة ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة. وقد أتاح ذلك لطيران الإمارات توفير هذه الدرجة، التي تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء، على مزيد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك نيويورك جون كينيدي وهيوستن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسنغافورة.

وأطلقت طيران الإمارات، في النصف الأول من 2023/ 2024، حملة إعلانية عالمية جديدة لعلامتها التجارية مع نجمة هوليوود بينيلوبي كروز. وقدمت مبادرات لتعزيز تجربة سفر العملاء، بما في ذلك: مرفق جديد لإنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، وخدمة الواي فاي على متن الطائرة مجاناً لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، وإمكانية جديدة أمام العملاء لتحديد خياراتهم وطلب وجباتهم مسبقاً قبل السفر.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، سجّلت الطاقة الكلية، التي تقاس بعدد الأطنان المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ATKM، نمواً بنسبة 25% لتبلغ 28.5 مليار طن كيلومتري متاح، بفضل توسيع جدول الرحلات المنتظمة. كما نمت طاقة الركاب، التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ASKM، بنسبة 30%. وارتفعت حركة الركاب، التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM بنسبة 35%، بينما وصل معدل ملاءة المقاعد إلى 81.5% مقارنةً مع 78.5% خلال المدة ذاتها من السنة الماضية.

وخلال المدة من 1 أبريل (نيسان) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2023، نقلت طيران الإمارات 26.1 مليون راكب بنمو 3%، عن المدة ذاتها من السنة الماضية. ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1035000 (مليون و35 ألف) طن من البضائع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، بنمو 11% عن المدة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا النمو قدرة قسم الشحن على تلبية طلب العملاء من خلال المنتجات المتخصصة، وخيارات الشبكة الممتازة المتوفرة مع عمليات الطائرات المخصصة للشحن وعنابر الشحن على طائرات الركاب.

وفي النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024، حققت طيران الإمارات أرباحاً قياسية قدرها 9.4 مليارات درهم (2.6 مليار دولار)، مقارنةً مع أرباح المدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 4.0 مليارات درهم (1.1 مليار دولار). وسجّلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 59.5 مليار درهم (16.2 مليار دولار) بنمو نسبته 19% مقارنةً مع إيرادات المدة ذاتها من السنة المالية الفائتة التي كانت 50.1 مليار درهم (13.7 مليار دولار). ويعود هذا النمو القياسي في الأداء إلى الطلب القوي على السفر الدولي عبر مختلف الأسواق، كما يجسد قدرة طيران الإمارات على التخطيط المسبق لتلبية الطلب وتعزيز السعة وجذب العملاء بعروضها القيّمة ومنتجاتها المتميّزة وخدماتها ذات الجودة العالية.

وارتفعت التكاليف التشغيلية المباشرة لطيران الإمارات (بما في ذلك الوقود) بنسبة 9% مواكبةً لتوسيع العمليات. ولا يزال الوقود يشكّل أكبر نسبة في التكلفة التشغيلية (34%) مقارنةً مع 38% في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.

وسجّلت أرباح طيران الإمارات التشغيلية (قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين EBITDA نمواً بنسبة 33% إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليارات دولار)، مقارنةً مع 14.7 مليار درهم (4.0 مليارات دولار) في المدة ذاتها من السنة السابقة، وذلك بفضل الطلب القوي وتوسيع العمليات.

دناتا

واصلت دناتا تعزيز عملياتها في قطاعات الشحن والمناولة الأرضية والتموين والتجزئة وخدمات السفر. وأدى ذلك إلى تسجيل نمو قوي في الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024.

وفازت دناتا للتموين وخدمات المطار في النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024، بعقود جديدة مهمة وزاد عدد العملاء عبر عملياتها الدولية. ويظهر هذا قدرة دناتا على خدمة العمليات المتنامية لعملائها من شركات الطيران، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة على الرغم من التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق مثل نقص القوى العاملة الماهرة، وقضايا سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية.

وواصلت دناتا أيضاً القيام باستثمارات استراتيجية في أعمالها واعتماد التكنولوجيا المبتكرة وغيرها من المبادرات للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات العملاء. وشملت أبرز التطورات في النصف الأول من 2023/ 2024 ما يلي: الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 29% في شركة توزيع الرحلات البحرية والإقامة "إيماجن كروزينغ Imagine Cruising"، ما يرفع حصتها في الشركة التي مقرها المملكة المتحدة إلى 81.4%. وتطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات وقدرات دناتا لمناولة البضائع في سنغافورة. والتحول إلى مزيج الوقود الحيوي لمركبات النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تستخدمه "دناتا للخدمات اللوجستية"، و"المغامرات العربية"، و"ألفا فلايت سيرفيسز"، و"سيتي سايت سيينغ" لتقليل الانبعاثات وتلبية توقعات العملاء المتزايدة بشأن خيارات النقل ذات البصمة البيئية المنخفضة.

وبلغت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من عمليات تشغيلية أخرى، 9.3 مليارات درهم (2.5 مليار دولار)، بنمو نسبته 27% مقارنةً بالمدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 7.3 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).

وبلغ إجمالي أرباح دناتا 709 ملايين درهم (193 مليون دولار)، مقارنة مع 236 مليون درهم (64 مليون دولار).

وحافظت دناتا لعمليات المطار على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات دناتا، حيث بلغت هذه المساهمة 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) بنمو نسبته 18% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية، وذلك بفضل استمرار ارتفاع طلب العملاء، لا سيما من شركاتها في الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة. وسجل إجمالي أعداد الطائرات التي قدمت دناتا خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها ارتفاعاً بنسبة 11% إلى 384656 طائرة، وسجلت الشحنات التي ناولتها 1.3 مليون طن بتراجع نسبته 5% عن ذات المدة من السنة الماضية، ما يعكس مزيداً من التراجع في سوق الشحن الجوي العالمي بعد الارتفاع الهائل الذي شهده خلال الجائحة.

وبلغت مساهمة عمليات دناتا لتموين الطائرات والتجزئة في الإيرادات الإجمالية 3.5 مليارات درهم (942 مليون دولار) بنمو 45% مع تسجيل زيادات قوية في الإنتاج في كل من أستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتلبية طلب العملاء. وسجل عدد الوجبات التي حمّلتها على الطائرات خلال الأشهر الستة الأولى نمواً بنسبة 31% إلى 66.3 مليون وجبة، مقارنةً مع 50.5 مليون وجبة في المدة ذاتها من العام الماضي.

كما بلغت مساهمة قسم السفر في دناتا في الإيرادات 1.4 مليار درهم (375 مليون دولار)، مقارنة مع 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار) بنمو نسبته 16% عن نفس المدة من السنة الماضية، وذلك نتيجةً للانتعاش القوي في الطلب على السفر والحجوزات. وسجّلت دناتا مساهمة قوية من شركتها لإدارة الوجهات في آسيا "ديستنيشن آسيا"، ومن أعمالها في العطلات البحرية "إيماجن كروزينغ Imagine Cruising"، التي استحوذت دناتا على حصة مسيطرة فيها. وأعلن القسم عن مبيعات بقيمة إجمالية للمعاملات TTV بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار)، مقارنةً مع 3.5 مليارات درهم (960 مليون دولار) في المدة ذاتها من العام الماضي.

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