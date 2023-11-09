الحرب على غزة في يومها الــ34... غارات عنيفة على القطاع.. وعدد الشهداء يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف و500

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ34 على التوالي، من خلال شن غارات كثيفة على مناطق متفرقة من القطاع.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 26 ألفا.
هذا وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ منزلا لعائلة المريطي بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني والاسعاف، من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.
كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في مخيم جباليا وسوته بالأرض على رؤوس من فيه، ومازالوا تحت الأنقاض.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين، في الاشتباكات المتواصلة مع فصائل المقاومة في العديد من المحاور، لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 34 جنديا، فيما بلغت حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء الحرب 351 قتيلا.
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