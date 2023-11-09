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الحرب على غزة في يومها الــ34... غارات عنيفة على القطاع.. وعدد الشهداء يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف و500

11/9/2023 2:11:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، لليوم الــــ34 على التوالي، من خلال شن غارات كثيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 26 ألفا.

هذا وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ منزلا لعائلة المريطي بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والاسعاف، من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في مخيم جباليا وسوته بالأرض على رؤوس من فيه، ومازالوا تحت الأنقاض.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين، في الاشتباكات المتواصلة مع فصائل المقاومة في العديد من المحاور، لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 34 جنديا، فيما بلغت حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء الحرب 351 قتيلا.


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