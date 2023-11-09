الاحتلال يعتقل أكثر من 50 عاملا من الضفة وغزة في بلدة برطعة

الاحتلال يعتقل أكثر من 50 عاملا من الضفة وغزة في بلدة برطعة
التاريخ
11/9/2023 2:11:20 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال ببلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، جنوب جنين.
وقال مدير بلدية برطعة أحمد قبها، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل والمحلات التجارية، واعتقلت أكثر من 50 عاملا من الضفة الغربية وقطاع غزة متواجدين في البلدة.
MENAFN09112023000205011050ID1107398238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.