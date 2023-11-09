الاحتلال يجبر نحو 20 عائلة في خربة طانا شرق نابلس على مغادرتها

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين في خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، على مغادرتها، بعد هدم عدد من مساكنها.
وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ترافقها جرافة، وشرعت بهدم مساكن المواطنين وخيامهم، وتدمير عدد من الكهوف، وتجريف مزارع فيها.
وأكد أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 20 عائلة من الخربة على مغادرتها، ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم ومن أخذ أغنامهم، إضافة إلى تدمير عدد من خلايا النحل في المنطقة.
يتبع...
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