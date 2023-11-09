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الاحتلال يجبر نحو 20 عائلة في خربة طانا شرق نابلس على مغادرتها

11/9/2023 2:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين في خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، على مغادرتها، بعد هدم عدد من مساكنها.

وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ترافقها جرافة، وشرعت بهدم مساكن المواطنين وخيامهم، وتدمير عدد من الكهوف، وتجريف مزارع فيها.

وأكد أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 20 عائلة من الخربة على مغادرتها، ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم ومن أخذ أغنامهم، إضافة إلى تدمير عدد من خلايا النحل في المنطقة.

يتبع...


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