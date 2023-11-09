الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بـ6 درجات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والسبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الأحد المقبل: تتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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