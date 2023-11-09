الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بـ6 درجات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا نهاراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد المقبل: تتأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



