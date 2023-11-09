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بلينكن يعارض نتنياهو: على الفلسطينيين أن يحكموا غزة بعد الحرب

11/9/2023 2:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) Ali Hasoun
Ali Hasoun
تاريخ النشر :
09 نوفمبر 2023, / 5:49 ص
تاريخ التحديث :
09 نوفمبر 2023, / 5:49 ص
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا قطاع غزة بمجرد أن تنهي إسرائيل حربها على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيما يبدو أنه موقف يعارض ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في القطاع.

وقال بلينكن -خلال مؤتمر صحفي في طوكيو- "لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها. لا تقليص لأراضي غزة".

وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى "فترة انتقالية ما" في نهاية الصراع، لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة "يجب أن يشمل حكما بقيادة فلسطينية واتحادا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

بلينكن ونتنياهو
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية
وقال نتنياهو يوم الاثنين لقناة إيه.بي.سي نيوز إن إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن في غزة "إلى أجل غير مسمى".

وتابع قائلا "أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة (في غزة) لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية".

ودعت الدول العربية إلى وقف فوري لإطلاق النار لكنها أبدت ترددا في مناقشة الوضع في غزة ما بعد الحرب. ويقولون إن التركيز يجب أن يظل على وقف الأعمال القتالية.

لكن بلينكن قال إن الحديث عن المستقبل يجب أن يجري الآن وذلك "لأن تحديد الأهداف طويلة المدى والمسار لتحقيقها سيساعد في تشكيل نهجنا لمعالجة الاحتياجات العاجلة".


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