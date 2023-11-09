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مسؤول تركي يتناول طعاما وحلوى ويرفض دفع الحساب - صور

11/9/2023 2:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض حاجي كريم ميرال، حاكم منطقة يوسفلي التابعة لولاية أرتوين التركية، دفع فاتورة المطعم الذي تناول فيه وجبة الغداء مع طبق الحلوى بذريعة أن المنتجات الغذائية في المطعم لم تنل إعجابه.

واتهم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حاكم منطقة يوسفلي باستغلال نفوذه ووظيفته خاصة أن صاحب المطعم طالبه بدفع الفاتورة لكنه امتنع عن ذلك بذريعة أن الوجبة التي تناولها مع الحلوى "لم تكن جيدة"، على حدّ تعبّيره.
وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بإقالته من منصبه، وهو ما استدعى وزارة الداخلية التركية للتحرّك.
وأعلن حاكم ولاية أرتوين التي تتبع لها منطقة يوسفلي التي امتنع حاكمها عن دفع فاتورة المطعم أن وزارة الداخلية التركية قامت بتعيين مفتّش وبدأت بالفعل تحقيقاً ضدّ حاكم المنطقة.







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