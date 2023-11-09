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قصف إسرائيلي يستهدف بوابة مستشفى النصر وشهيد بدير البلح

11/9/2023 2:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف اسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب في غزة. في حين استشهد فلسطيني إثر غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وكانت المقاتلات الإسرائيلية، قد قصفت قبل ساعات محيط المستشفى ذاته، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.


وفي وقت سابق فجر اليوم الخميس استهدفت مقاتلات إسرائيلية محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدة غارات.


ويواصل الاحتلال منذ أكثر من شهر عدوانه على القطاع المحاصر، مستهدفا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحر وبرا.


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