جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم الخميس، تعليق عملياته البرية في قطاع غزة دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقا لبيان عبر موقعه الإلكتروني، نقلا عن موقع روسيا اليوم.
ويأتي الإعلان، وسط معلومات عن الاقتراب من الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة للإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، حسب مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 جنديا ، بعد إعلان الجيش، مقتل جنديين، فيما وصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي إلى 352 قتيلا .
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