جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم الخميس، تعليق عملياته البرية في قطاع غزة دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقا لبيان عبر موقعه الإلكتروني، نقلا عن موقع روسيا اليوم.



ويأتي الإعلان، وسط معلومات عن الاقتراب من الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة للإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، حسب مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 جنديا ، بعد إعلان الجيش، مقتل جنديين، فيما وصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي إلى 352 قتيلا .