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سدا طريقه.. كاميرا تلتقط قتل أستاذ جامعي ناشطين أمام المارة في بنما - فيديو

11/9/2023 2:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة شهدتها بنما، التقطت كاميرا أحد شهود العيان لحظة إطلاق رجل سبعيني النار من مسدسه على ناشطي بيئة أقفلا الطريق السريع.


فقد ترجل المسن السبعيني الغاضب من سيارته، عند أحد الطرقات السريعة وفي قطاع تشام غرب بنما، وتوجه مباشرة نحو متظاهرين مدافعين عن البيئة سدوا الطريق يوم الثلاثاء الماضي، مرديا اثنين منهما، أمام أعين المارة.

ووثقت كاميرا أحد السائقين المتواجدين في المكان على ما يبدو، كيف نزل العجوز ذو الشعر الرمادي من سيارته وراح يلوح بإصبعه مجادلا المتظاهرين، قبل أن يستل مسدسه ويطلق الرصاص.

ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين في الحال، بينما أعلن وفاة الثاني .

فيما حضرت الشرطة على وجه السرعة واقتادت المشتبه به مقيداً للتحقيق.
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