الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.



وأكد مهنا في تصريحات تلفزيونية للجزيرة على ضرورة السماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.



وفي وقت سابق، قال رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة وليام شومبورغ إنه لم يعد بإمكان الآلاف من المدنيين المصابين بجروح خطيرة في غزة الوصول إلى المستشفيات التي تتضاءل قدرتها على أداء مهامها يوما بعد يوم، بسبب الأضرار التي تتعرض لها ونقص الإمدادات.

