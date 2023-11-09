الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.
وأكد مهنا في تصريحات تلفزيونية للجزيرة على ضرورة السماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.
وفي وقت سابق، قال رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة وليام شومبورغ إنه لم يعد بإمكان الآلاف من المدنيين المصابين بجروح خطيرة في غزة الوصول إلى المستشفيات التي تتضاءل قدرتها على أداء مهامها يوما بعد يوم، بسبب الأضرار التي تتعرض لها ونقص الإمدادات.
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