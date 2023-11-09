Thursday, 09 November 2023 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

11/9/2023 2:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.


وأكد مهنا في تصريحات تلفزيونية للجزيرة على ضرورة السماح بتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح.


وفي وقت سابق، قال رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة وليام شومبورغ إنه لم يعد بإمكان الآلاف من المدنيين المصابين بجروح خطيرة في غزة الوصول إلى المستشفيات التي تتضاءل قدرتها على أداء مهامها يوما بعد يوم، بسبب الأضرار التي تتعرض لها ونقص الإمدادات.


MENAFN09112023000208011052ID1107398228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث