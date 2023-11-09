بسعر خيالي.. تعرف على أغلى ماسة تمّ بيعها هذا العام في جنيف - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمّ مؤخّراً بيع ماسة "الأزرق الملكي" Bleu Royal بسعر 43,8 مليون دولار خلال مزاد نظّمته "كريستيز" في جنيف. وهذا ما يجعل من هذا الحجر الكريم الذي صُنّف على أنه مثالي أغلى ماسة يتمّ بيعها هذا العام.
تأتي هذه الماسة ضمن سلسلة من القطع النادرة التي تضمّنها مزاد "كريستيز"، ومنها عقد من اللؤلؤ ارتدته النجمة الأميركيّة أودري هيبورن في أحد أفلامها وساعة تعود للنجم الأميركي مارلون براندو وتحمل نقشاً بالأحرف الأولى من اسمه.
العربية
MENAFN09112023000208011052ID1107398226
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.