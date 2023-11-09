Thursday, 09 November 2023 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسعر خيالي.. تعرف على أغلى ماسة تمّ بيعها هذا العام في جنيف - صور

11/9/2023 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمّ مؤخّراً بيع ماسة "الأزرق الملكي" Bleu Royal بسعر 43,8 مليون دولار خلال مزاد نظّمته "كريستيز" في جنيف. وهذا ما يجعل من هذا الحجر الكريم الذي صُنّف على أنه مثالي أغلى ماسة يتمّ بيعها هذا العام.
تأتي هذه الماسة ضمن سلسلة من القطع النادرة التي تضمّنها مزاد "كريستيز"، ومنها عقد من اللؤلؤ ارتدته النجمة الأميركيّة أودري هيبورن في أحد أفلامها وساعة تعود للنجم الأميركي مارلون براندو وتحمل نقشاً بالأحرف الأولى من اسمه.







العربية

MENAFN09112023000208011052ID1107398226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث