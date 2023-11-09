خام برنت ينخفض إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له في 4 أشهر

(MENAFN
) هبطت أسعار النفط الخام من نوع برنت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، حيث انخفضت دون عتبة 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ شهر تموز. وسجلت أسعار برميل النفط الخام العالمي برنت انخفاضًا مؤقتًا يتجاوز 2 بالمئة، حيث لامست القيمة 79.80 دولارًا للبرميل، ثم ارتفعت قليلاً لتتجاوز الـ 80 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفض السعر القياسي الأمريكي للنفط، الخام الغرب الأوسط تكساس، إلى 75.44 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يوليو.
كما يعود هذا الهبوط في أسعار النفط يمكن أن إلى عدة عوامل، ومن أبرزها توقعات بانخفاض أداء الاقتصاد. ووفقًا لكريغ إيرلام، المحلل في شركة أواندا، "وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو اليوم بفعل تأثير توقعات اقتصادية ضعيفة." وجاء هذا الهبوط بعد انخفاض حاد بلغ نسبته 4 بالمئة في أسعار النفط الخام يوم السابق، نتيجة إعلان تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع من التوقعات في شهر أكتوبر. مما أثار مخاوف حول مستوى استهلاك الطاقة في أكبر مستورد للنفط في العالم.
كذلك أشار إيرلام إلى تحول ملحوظ في تركيز الأسواق الطاقية، حيث تحول التركيز من القلق بشأن نقص الإمدادات إلى مخاوف متزايدة حول ضعف الطلب. وقرارات البنوك المركزية بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة تسهم أيضًا في تفاقم الوضع. تلك العوامل المتشابكة تُسلط الضوء على الطبيعة المعقدة لسوق النفط، حيث تتغير ديناميات العرض والطلب بشكل مستمر.
في حين تُظهر هذه التطورات ضرورة الاعتراف بالعوامل المعقدة التي تؤثر في أسعار النفط العالمية، فضلاً عن التحديات التي تواجه أسواق الطاقة في التعامل مع التغيرات المستمرة في الأوضاع الاقتصادية واتجاهات الطلب.
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