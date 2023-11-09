Thursday, 09 November 2023 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوريا: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا على المنطقة الجنوبية

11/9/2023 2:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مصدر عسكري سوري أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا الليلة الماضية على عدة نقاط في المنطقة الجنوبية السورية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر العسكري، قوله " إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، عدوانا جويا من ناحية بعلبك اللبنانية، مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".


وأضاف، أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

MENAFN09112023000208011052ID1107398225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث