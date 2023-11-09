سوريا: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا على المنطقة الجنوبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مصدر عسكري سوري أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا الليلة الماضية على عدة نقاط في المنطقة الجنوبية السورية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر العسكري، قوله " إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، عدوانا جويا من ناحية بعلبك اللبنانية، مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".
وأضاف، أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
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